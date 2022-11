Pokud má člověk možnost si vybrat, určitě by zvolil způsob, který je nejméně bolestivý, nejlevnější a na pouhých pár sezení. A právě trhání chloupků pásky, voskem nebo cukrovou pastou, nití, pinzetou či trhacími strojky do tohoto vzorce nepatří. Nejen, že jsou to velmi bolestivé způsoby, ale bohužel nezaručí, že se chloupky opravdu vytrhnou i s cibulkou, a proto je nutné proceduru stále opakovat.

Jediný ověřený, doopravdy účinný způsob, jak se tohoto neestetického porostu natrvalo zbavit, je laserová epilace. Je to navíc jediná volba v případě zarůstajících chloupků, protože laser k chloupku dokáže proniknout, odstranit jej a zároveň působí protizánětlivě. Má ještě další pozitivní účinek, a to je vypnutí kůže, takže po zákroku je pleť nejen hebká, ale i omlazená.